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00:49, 21 октября 2023Бывший СССР

«Этого нельзя делать». Мэр Киева назвал условие развала Украины

Мэр Киева Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Мэр столицы Украины Виталий Кличко предупредил об одном действии, которое приведет к окончательному развалу Украины. По мнению чиновника, таким результатом обернутся выборы нового украинского президента, рассказал он в эфире телеканала «Киев24».

Когда политики начнут обвинять друг друга и бороться за власть, мы развалим страну. Вы подумайте, этого нельзя делать

Виталий КличкоМэр Киева

По словам мэра Киева, прибегать к выборам в стране сейчас нельзя. Однако, если голосование все же состоится, он подчеркнул необходимость обеспечить всем гражданам равный доступ к нему. Трудности организации голосования связаны и с тем, что провести его на подконтрольных России территориях невозможно, к тому же около девяти миллионов украинцев эмигрировали в другие страны, отметил политик.

Таким образом, Виталий Кличко признал, что четыре региона больше не принадлежат Украине. Он мотивировал это тем, что представители территорий не будут участвовать в выборах.

Зеленский публично заявил, что согласен провести выборы на Украине. Но есть нюанс

Действующий украинский президент Владимир Зеленский в конце августа сообщал, что он не держится за власть и готов провести выборы в стране в 2024 году.

Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Он признал, что проводить выборы президента в военное время запрещено, однако он готов отойти от правил. Но при условии: если выборы на Украине профинансирует Запад. Он подчеркнул, что не желает проводить выборы в кредит или выделять на это деньги, предназначенные для закупки оружия.

За подобное заявления украинского лидера активно критиковали в США, в частности, кандидат в американские президенты Вивек Рамасвами. Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что Владимир Зеленский пребывает в истерике, поскольку Соединенные Штаты намерены заставить Киев провести президентские выборы, несмотря на действующее в стране военное положение.

Шансы Зеленского остаться на посту президента в случае выборов оценили

В августе Зеленский озвучил намерение выдвинуться на второй президентский срок. «Я думаю, что мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну», — сказал тогда он.

Евросоюз (ЕС) и США заявили, что поддержат кандидатуру Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине. «Для ЕС Украина — это Зеленский, а Зеленский — это Украина», — сказал депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Однако по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, Зеленский вероятнее всего проиграет следующие выборы. Он считает, что украинцы одурманены пропагандой, однако выразил уверенность, что эта ситуация не будет постоянной, и на Украине «очень многие начинают реально давать оценку Зеленскому». По словам Лукашенко, по этой причине Зеленский «мечется», не зная, назначать президентские выборы или, пользуясь военным положением, отсрочить их проведение.

«Украина — это не Зеленский. А Зеленский — он "герой"», — сказал Лукашенко.

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Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье) указал на ошибки властей Украины. По его словам, республика нуждается в смене власти, а противники выборов вскоре «начнут молиться» на эту «единственную надежду выхода из стратегического тупика».

Ранее необходимость проведения президентских выборов на Украине оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, киевский режим «принес много зла» народу Украины, однако вопрос о проведении выборов президента республики украинцы должны решать сами.

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      Александра Синицына
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