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03:09, 7 октября 2023Бывший СССР

«Ведет себя абсолютно правильно». Лукашенко объяснил причину выдвигаемых Зеленским требований к Западу

Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно, требуя помощь у Запада
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «ведет себя абсолютно правильно», требуя помощи от западных стран.

Как объяснил белорусский президент, Украина до начала специальной военной операции (СВО) создавала эшелонированную оборону в районе Донбасса, готовясь к активным оборонным действиям. По его словам, США в ходе переговоров пообещали Зеленскому сделать и мобилизовать все для его поддержки. Лукашенко подчеркнул, что Вашингтон заверил Киев в поставках вооружения и финансировании, распределив таким образом роли.

Зеленский согласился на условия США и «воюет до последнего украинца», продолжил Лукашенко. При этом Запад выполняет обещанное не вовремя, передает устаревшие вооружения или не дает то, что гарантировал, обратил внимание глава Белоруссии.

Вот и мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, "вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно, непорядочно Зеленский и так далее". Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Лукашенко пояснил, что США и Европа не выполняют договоренности, данные президенту Украины, поэтому Зеленский и выдвигает требования к коллективному Западу. По его мнению, украинский лидер поступает правильно, поскольку между сторонами была договоренность.

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Тщеславие Зеленского

В августе в интервью журналистке Диане Панченко Лукашенко призвал Зеленского остановиться, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для этого необходимо предпринять все возможные меры.

Да, что свершилось, то свершилось, и за это придется отвечать тем, кто в этом виноват, но, исходя из сегодняшней ситуации, надо остановиться. (...) Вот это единственное, что я [Зеленскому] ему хочу сегодня сказать

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

При этом, по его мнению, США подпитывают тщеславие Зеленского, чтобы продолжать украинский конфликт.

Украина — это не Зеленский. А Зеленский — он "герой", он в маечке с трезубцем разъезжает по всему миру и демонстрирует свой героизм, а они на Западе умеют подхваливать. Ты герой?.. Какого романа, чьего ты романа герой?

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Лукашенко добавил, что украинцы одурманены пропагандой, однако он выразил уверенность, что эта ситуация не будет постоянной, и на Украине «очень многие начинают реально давать оценку Зеленскому». Он считает, что по этой причине Зеленский «мечется», не зная, назначать президентские выборы или, пользуясь военным положением, отсрочить их проведение.

Говоря о возможных выборах президента Украины, Лукашенко предположил, что в случае их проведения Зеленский проиграет кандидату из числа бывших высокопоставленных военных.

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Отношение Киева и Минска

Еще более чем за год до начала специальной военной операции (СВО), в январе 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал Лукашенко прекратить вести диалог с Зеленским в поучительном тоне. По его словам, белорусский лидер всегда был известен неоднозначными высказываниями, однако в последнее время они окончательно «оторвались от реальности».

Кулеба подчеркнул, что Зеленского не стоит поучать никому, а в особенности белорусскому лидеру: «Все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными». Министр добавил, что украинский президент — самодостаточная политическая фигура.

В том же году МИД Украины предостерег Белоруссию от любых форм поддержки политики России. Там подчеркнули, что будут расценивать поддержку российской политики как недружественный акт и «фактическую поддержку российской агрессии», а также пригрозили международно-правовыми последствиями.

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В июне этого года Лукашенко рассказал, что Зеленский пытался наладить дипломатический контакт с Белоруссией. По его словам, переговоры, в которых принимал участие начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, проходили во Львове. При этом Лукашенко не уточнил, когда они состоялись.

При этом белорусский лидер отметил, что переговорный процесс проходил нормально, пока о нем не узнали США и не вмешались, после чего «пошли какие-то трения». Лукашенко добавил, что Украина предлагала провести следующий раунд переговоров в Стамбуле, но он отказался.

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    Марина Совина
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