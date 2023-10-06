Лукашенко оценил действия Зеленского фразой «ведет себя абсолютно правильно»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «ведет себя абсолютно правильно», требуя от Запада помощи. Видео с его словами публикует близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Вот и мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, "вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно, непорядочно Зеленский и так далее". Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», — сказал он.

Лукашенко объяснил, что Украина до начала специальной военной операции создавала в районе Донбасса эшелонированную оборону, готовясь к активным оборонным действиям. По его словам, Вашингтон в ходе переговоров пообещал украинскому президенту сделать и мобилизовать все для его поддержки. Лидер республики подчеркнул, что США заверили Киев в поставках вооружения и финансировании. Так американская сторона распределила роли, добавил Лукашенко.

Он уточнил, что Зеленский согласился на условия США и «воюет до последнего украинца». При этом Запад выполняет обещанное не вовремя, передает старье или не дает то, что гарантировал, обратил внимание глава Белоруссии. Политик заявил, что США и Европа не выполняют договоренности, данные президенту Украины, поэтому Зеленский едет и требует от коллективного Запада. По мнению Лукашенко, украинский лидер поступает правильно, так как была договоренность.

Ранее глава Белоруссии заявил, что в случае проведения президентских выборов на Украине Зеленский проиграет кандидату из числа бывших высокопоставленных военных.