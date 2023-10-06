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20:15, 6 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко оценил действия Зеленского фразой «ведет себя абсолютно правильно»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «ведет себя абсолютно правильно», требуя от Запада помощи. Видео с его словами публикует близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Вот и мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, "вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно, непорядочно Зеленский и так далее". Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», — сказал он.

Лукашенко объяснил, что Украина до начала специальной военной операции создавала в районе Донбасса эшелонированную оборону, готовясь к активным оборонным действиям. По его словам, Вашингтон в ходе переговоров пообещал украинскому президенту сделать и мобилизовать все для его поддержки. Лидер республики подчеркнул, что США заверили Киев в поставках вооружения и финансировании. Так американская сторона распределила роли, добавил Лукашенко.

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Он уточнил, что Зеленский согласился на условия США и «воюет до последнего украинца». При этом Запад выполняет обещанное не вовремя, передает старье или не дает то, что гарантировал, обратил внимание глава Белоруссии. Политик заявил, что США и Европа не выполняют договоренности, данные президенту Украины, поэтому Зеленский едет и требует от коллективного Запада. По мнению Лукашенко, украинский лидер поступает правильно, так как была договоренность.

Ранее глава Белоруссии заявил, что в случае проведения президентских выборов на Украине Зеленский проиграет кандидату из числа бывших высокопоставленных военных.

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    Кристина Есикова
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