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20:37, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко предрек поражение Зеленского на следующих украинских выборах

Президент Белоруссии Лукашенко: Зеленский проиграет кандидату из числа военных
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В случае проведения президентских выборов на Украине действующий лидер страны Владимир Зеленский проиграет кандидату из числа бывших высокопоставленных военных. Такую мысль в интервью украинской журналистке Диане Панченко высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«[Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл] Буданов или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не он», — оценил шансы Зеленского на следующих выборах белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский «окончательно понял, что не победит» в вооруженном конфликте против России, а контрнаступление «ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей».

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