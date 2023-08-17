Лукашенко предрек поражение Зеленского на следующих украинских выборах

Президент Белоруссии Лукашенко: Зеленский проиграет кандидату из числа военных

В случае проведения президентских выборов на Украине действующий лидер страны Владимир Зеленский проиграет кандидату из числа бывших высокопоставленных военных. Такую мысль в интервью украинской журналистке Диане Панченко высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«[Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл] Буданов или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не он», — оценил шансы Зеленского на следующих выборах белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский «окончательно понял, что не победит» в вооруженном конфликте против России, а контрнаступление «ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей».

