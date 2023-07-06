Лукашенко заявил о сомнении Зеленского в победе Украины

Лукашенко: Зеленский «окончательно понял, что не победит» в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в победе республики в конфликте с Россией. Об этом его белорусский коллега Александр Лукашенко сообщил на встрече с журналистами, передает БелТА.

Глава республики заявил, что Зеленский «окончательно понял, что не победит» в вооруженном конфликте, а контрнаступление «ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей». По мнению Лукашенко, именно поэтому украинский лидер начал предъявлять претензии Западу, в том числе касательно финансовой помощи и поставок вооружения.

Он также предположил, что интенсивность боевых действий будет нарастать, поскольку у украинских войск есть немалые стратегические резервы. «К 11 июля (саммиту НАТО в Вильнюсе. — прим. «Ленты.ру») они должны что-то продемонстрировать», — добавил президент.

Ранее Лукашенко сообщал, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» может быть задействована для обороны в случае размещения на территории Белоруссии. При этом он уточнил, что основателя ЧВК Евгения Пригожина нет на территории республики.