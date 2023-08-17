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21:34, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о цели подпитки Вашингтоном тщеславия Зеленского

Лукашенко: США подпитывают тщеславие Зеленского, чтобы продолжать конфликт
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, почему Вашингтон подпитывает тщеславие президента Украины Владимира Зеленского, в интервью журналистке Диане Панченко, опубликованном на YouTube.

По мнению Лукашенко, США подпитывают тщеславие Зеленского, чтобы продолжать украинский конфликт. «Украина — это не Зеленский. А Зеленский — он "герой", он в маечке с трезубцем разъезжает по всему миру и демонстрирует свой героизм, а они на Западе умеют подхваливать. Ты герой?.. Какого романа, чьего ты романа герой?» — задался вопросом президент.

Лукашенко добавил, что украинцы одурманены пропагандой, однако он выразил уверенность, что эта ситуация не будет постоянной. По его словам, на Украине «очень многие начинают реально давать оценку Зеленскому». «Поэтому он и мечется: назначать выборы или, пользуясь военным положением, отсрочить», — объяснил он.

В этой же беседе Александр Лукашенко призвал украинского лидера Владимира Зеленского остановиться, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что для этого необходимо предпринять все возможные меры.

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    Марина Совина
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