Лукашенко рассказал о своем единственном совете Зеленскому

Лукашенко: Зеленский должен остановиться, чтобы не допустить эскалацию конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинского лидера Владимира Зеленского остановиться, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Политик подчеркнул, что для этого необходимо предпринять все возможные меры. «Да, что свершилось, то свершилось, и за это придется отвечать тем, кто в этом виноват, но, исходя из сегодняшней ситуации, надо остановиться. <...> Вот это единственное, что я [Зеленскому] ему хочу сегодня сказать», — высказался Лукашенко.

Ранее белорусский лидер предрек украинскому коллеге поражение на следующих президентских выборах на Украине. По его мнению, Зеленский проиграет кандидату из числа бывших высокопоставленных военных.