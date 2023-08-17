Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:13, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о своем единственном совете Зеленскому

Лукашенко: Зеленский должен остановиться, чтобы не допустить эскалацию конфликта

Фото: Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинского лидера Владимира Зеленского остановиться, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Политик подчеркнул, что для этого необходимо предпринять все возможные меры. «Да, что свершилось, то свершилось, и за это придется отвечать тем, кто в этом виноват, но, исходя из сегодняшней ситуации, надо остановиться. <...> Вот это единственное, что я [Зеленскому] ему хочу сегодня сказать», — высказался Лукашенко.

Ранее белорусский лидер предрек украинскому коллеге поражение на следующих президентских выборах на Украине. По его мнению, Зеленский проиграет кандидату из числа бывших высокопоставленных военных.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным накануне СВО. О чем его попросил российский президент?

    Анастасия Решетова раскрыла личные принципы питания

    Мужчины перечислили худшие места для внезапной эрекции

    Мужчина рассказал о процветании благодаря человеческому черепу и черному мылу

    Лукашенко рассказал о своем единственном совете Зеленскому

    Эксперты рассказали об упражнениях для разминки на офисном стуле

    Российский кинолог и его собака спасли увязшего в болоте подростка

    Нейросеть научилась определять возраст по рентгену груди

    Бразилия рекордно нарастила закупки российского топлива

    Лукашенко заявил о невозможности «свержения» Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости