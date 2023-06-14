Лукашенко рассказал о попытке Зеленского наладить контакт с Белоруссией

Лукашенко заявил, что Зеленский пытался наладить дипломатический контакт с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский пытался наладить дипломатический контакт с Белоруссией. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Он [Зеленский] мне предлагает: "Давай поговорим"», — заявил глава республики. Лукашенко добавил, что переговоры, в которых принимал участие начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, проходили во Львове. При этом президент Белоруссии не уточнил, когда они состоялись.

По словам политика, переговорный процесс проходил нормально, пока не вмешались США. «Узнали американцы, пошли какие-то трения», — сказал он. Лукашенко сообщил, что Украина предлагала провести следующий раунд переговоров в Стамбуле, но он отказался.

Ранее президент Белоруссии призвал остановить украинский конфликт, а не искать его причины. Лукашенко также заявил, что Запад интересуется Украиной только для того, чтобы подмять под себя Россию.