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10:45, 8 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко объяснил интерес Запада к Украине

Лукашенко объяснил интерес Запада к Украине желанием подмять Россию и вытереть ноги
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил интерес западных стран к Украине их желанием «подмять Россию», передает ТАСС.

«Запад зацепился железобетонно за Украину, чтобы подмять Россию и вытереть ноги», — сказал глава государства.

Ранее в Госдуме призвали добиваться более активного участия Минска в специальной военной операции — в частности, предоставления территории государства для нужд Вооруженных сил России.

1 июня Лукашенко упрекнул президента Украины Владимира Зеленского и прошлых президентов республики в игнорировании множества вариантов, которые могли бы гарантировать мирную жизнь гражданам страны.

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