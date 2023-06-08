Лукашенко объяснил интерес Запада к Украине желанием подмять Россию и вытереть ноги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил интерес западных стран к Украине их желанием «подмять Россию», передает ТАСС.

«Запад зацепился железобетонно за Украину, чтобы подмять Россию и вытереть ноги», — сказал глава государства.

Ранее в Госдуме призвали добиваться более активного участия Минска в специальной военной операции — в частности, предоставления территории государства для нужд Вооруженных сил России.

1 июня Лукашенко упрекнул президента Украины Владимира Зеленского и прошлых президентов республики в игнорировании множества вариантов, которые могли бы гарантировать мирную жизнь гражданам страны.