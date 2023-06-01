Лукашенко упрекнул Киев в игнорировании мирных вариантов решения кризиса

Лукашенко счел, что у Киева было много мирных вариантов, но он ими не воспользовался

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главами спецслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ) упрекнул власти Украины в том, что они проигнорировали множество вариантов, которые могли бы гарантировать мирную жизнь гражданам страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но ни бывшие [президенты] Янукович, Порошенко, ни нынешний Зеленский этим не воспользовались. Почему не воспользовались?» — задался вопросом белорусский лидер, после чего сам на него ответил, заявив, что украинских лидеров толкали к вооруженному конфликту, используя болевые точки.

Политик также посетовал, что данный вопрос не был решен «в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности». «Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы», — добавил он.

Ранее Лукашенко отметил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ продолжает обостряться. По его словам, в дальнейшем ситуация ухудшится. Глава государства также упомянул милитаризацию стран НАТО.

30 мая Путин заявил, что против простых украинцев развязан настоящий террор, люди не имеют право на слово. Как он утверждал, граждане Украины должны понимать, что присутствуют и другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции.