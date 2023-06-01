Лукашенко предрек ухудшение обстановки вокруг СНГ

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что обстановка вокруг СНГ продолжит обостряться

Военно-политическая обстановка вокруг Содружества Независимых Государств (СНГ) продолжает обостряться, в дальнейшем ситуация ухудшится. Такой сценарий в четверг, 1 июня, предрек президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главами спецслужб объединения, его цитирует РИА Новости.

«Нам надо понимать, что крупные игроки вокруг нас — России, Беларуси, центральноазиатских государств — потихоньку пытаются нас растащить», — заявил белорусский лидер, призвав не допускать подобного развития событий.

Политик также обратил внимание на милитаризацию стран НАТО, «беспрецедентную концентрацию войск» внутри общей территории стран и разжигание конфликтов. По его мнению, одной из главнейших угроз в настоящий день является информационно-психологическое воздействие, а также распространение заведомо ложной, фейковой информации.

Лукашенко предположил, что таким образом осуществляются попытки подорвать авторитет стран на международной арене. Он указал на тот факт, что фактическая информационная монополия Запада, которая выражается и в контроле над интернетом, наиболее популярными соцсетями и СМИ, только способствует этому.

Ранее белорусский лидер обвинил Украину в нагнетании ситуации в отношении Белоруссии.