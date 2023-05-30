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13:30, 30 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко обвинил Украину в нагнетании ситуации в отношении Белоруссии

Александр Лукашенко: Украина постоянно нагнетает ситуацию в отношении Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Ilya Pitalev / Reuters

Украина постоянно нагнетает ситуацию в отношении Белоруссии. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в ходе назначения Константина Молостова на должность председателя Государственного пограничного комитета (ГПК) республики, передает БЕЛТА.

По его словам, на сегодняшний день южный кордон Белоруссии «стал вровень с бешеными польской, литовской и латвийской» границами. Глава государства подчеркнул, что так быть не должно, однако предположил, что «спокойной жизни не будет».

Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил создать «мощные кулаки» в рамках маневренных групп на границе Белоруссии, которыми можно будет воспользоваться, чтобы «перекрыть государственную границу в случае чрезвычайных каких-то ситуаций».

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    Алевтина Запольская
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