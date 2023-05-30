Лукашенко поручил создать «мощные кулаки» на белорусской границе

Лукашенко поручил создать «мощные кулаки» и маневренные группы на границе Белоруссии

Создать «мощные кулаки» в рамках маневренных групп на границе Белоруссии поручил президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает Telegram-канал «SB.BY Беларусь сегодня».

Он указал новому главе Государственного пограничного комитета (ГПК) республики Константину Молостову, что маневренные группы должны быть в каждом приграничном отряде.

«Там, где вы определите точку, должен быть мощный кулак, которым вы и начальники отрядов или групп пограничных могут в нужный момент воспользоваться, чтобы перекрыть государственную границу в случае чрезвычайных каких-то ситуаций, нападения на страну», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер счел, что столкновение с Украиной было неизбежно. По его словам, если бы конфликт не начался в феврале 2022 года, то он бы случился позже, но уже на худших для Москвы и Минска условиях.