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14:50, 28 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о неизбежности столкновения с Украиной

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что столкновение с Украиной было неизбежно

Фото: Ilya Pitalev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что столкновение с Украиной было неизбежно. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам белорусского лидера, если бы столкновение не произошло в феврале 2022 года, то оно бы случилось позже, но уже на худших для Москвы и Минска условиях. «Это было бы худшее, хуже. Вы (Россияприм. "Ленты.ру") упредили развитие этих событий», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии похвалил Россию за специальную военную операцию и назвал ее деталью в глобальном противостоянии за многополярность мира.

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    Варвара Кошечкина
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