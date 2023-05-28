Лукашенко заявил о неизбежности столкновения с Украиной

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что столкновение с Украиной было неизбежно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что столкновение с Украиной было неизбежно. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам белорусского лидера, если бы столкновение не произошло в феврале 2022 года, то оно бы случилось позже, но уже на худших для Москвы и Минска условиях. «Это было бы худшее, хуже. Вы (Россия — прим. "Ленты.ру") упредили развитие этих событий», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии похвалил Россию за специальную военную операцию и назвал ее деталью в глобальном противостоянии за многополярность мира.