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16:34, 30 мая 2023Бывший СССР

Путин рассказал о тотальном терроре против украинцев

Президент Путин заявил, что на Украине развязан тотальный террор против гражданских

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Против простых украинцев развязан настоящий террор, люди не имеют право на слово. Об этом заявил президент России Владимир Путин, речь главы государства опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Граждане Украины, которые, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны», — сказал он.

Путин добавил, что украинцы должны понимать, что есть и другие угрозы, связанные, к примеру, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской АЭС.

Ранее глава государства заявил, что украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Он также отметил, что Россия всегда относилась и относится с теплотой к украинцам, несмотря на сегодняшнее противостояние.

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    Алина Гончарова
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