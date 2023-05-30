Путин рассказал о тотальном терроре против украинцев

Президент Путин заявил, что на Украине развязан тотальный террор против гражданских

Против простых украинцев развязан настоящий террор, люди не имеют право на слово. Об этом заявил президент России Владимир Путин, речь главы государства опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Граждане Украины, которые, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны», — сказал он.

Путин добавил, что украинцы должны понимать, что есть и другие угрозы, связанные, к примеру, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской АЭС.

Ранее глава государства заявил, что украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Он также отметил, что Россия всегда относилась и относится с теплотой к украинцам, несмотря на сегодняшнее противостояние.