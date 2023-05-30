Путин рассказал о тотальном терроре против украинцев
Против простых украинцев развязан настоящий террор, люди не имеют право на слово. Об этом заявил президент России Владимир Путин, речь главы государства опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Граждане Украины, которые, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны», — сказал он.
Путин добавил, что украинцы должны понимать, что есть и другие угрозы, связанные, к примеру, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской АЭС.
Ранее глава государства заявил, что украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Он также отметил, что Россия всегда относилась и относится с теплотой к украинцам, несмотря на сегодняшнее противостояние.