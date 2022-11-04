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16:48, 4 ноября 2022Россия

Путин назвал украинцев главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским

Президент Путин: украинцы являются главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда относилась и относится с теплотой к украинцам, несмотря на сегодняшнее противостояние. При этом российский лидер заметил, что конфликт на Украине — это, по сути, противостояние внутри одного народа.

«Столкновение России с неонацистским режимом, возникшим на территории Украины, было неизбежным. И если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций», — уверен Путин.

Ранее в октябре президент заверил, что в России никогда не допустят того, что на Украине допустили по отношению к русскому языку. Он заявил, что уважает украинский народ, их язык и культуру. «Мы всегда, и, несмотря на трагедию сегодняшних дней, и сегодня, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинском языку, к литературе и так далее», — отметил Путин.

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Варвара Кошечкина
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