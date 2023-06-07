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08:03, 7 июня 2023Россия

В Госдуме призвали Белоруссию активнее помогать России в СВО

Депутат Затулин заявил, что России нужно добиться активного участия Белоруссии в СВО

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Нужно добиваться более активного участия Белоруссии в специальной военной операции (СВО). С таким призывом выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, его цитирует Ura.ru.

«Что было бы полезно с учетом географической близости — это добиться того, чтобы и Белоруссия приняла в этом участие», — заявил парламентарий.

Он объяснил, что Минск способен помочь в СВО не напрямую — а так, как это было на первом этапе боевых действий, когда Белоруссия предоставляла свою территорию для того, чтобы Россия могла оперировать ею. Затулин допустил, что Москве может понадобится использование территории Белоруссии для достижения целей в зоне СВО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил Россию за СВО, отметив, что она помогла предотвратить худший конфликт в регионе. Политик назвал операцию на Украине «деталью в глобальном противостоянии за многополярность мира».

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    Анастасия Шейкина
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