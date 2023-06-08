Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины. Об этом он заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БЕЛТА.

«Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт», — заявил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что, по его мнению, Запад интересуется Украиной только для того, чтобы подмять под себя Россию.

Кроме того, белорусский лидер уверен, что США надеются «расчленить» Европу, чтобы ею было проще управлять.