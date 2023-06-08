Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:22, 8 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине

Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины

Фото: Ilya Pitalev / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины. Об этом он заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БЕЛТА.

«Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт», — заявил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что, по его мнению, Запад интересуется Украиной только для того, чтобы подмять под себя Россию.

Кроме того, белорусский лидер уверен, что США надеются «расчленить» Европу, чтобы ею было проще управлять.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В США признали уничтожение «Ланцетом» новейшей немецкой системы на Украине
    Лукашенко прокомментировал подрыв Каховской ГЭС
    Специалисты предупредили о рисках популярного китайского средства для похудения
    Роналду остался вне символической сборной чемпионата Саудовской Аравии
    В России стали производить меньше водки и коньяка
    Индия отказалась приглашать Зеленского на G20 в сентябре
    Выросло число пострадавших после разрушения Каховской ГЭС
    В Подмосковье разборки автомобилиста с битой и таксиста попали на видео
    Китай пообещал прилагать усилия по решению гуманитарных проблем на Украине
    Рогов заявил о колоссальных потерях ВСУ в Запорожской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.