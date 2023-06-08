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10:53, 8 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко уличил США в желании расчленить Европу

Лукашенко заявил, что США хотят расчленить Европу и господствовать в ней
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Ilya Pitalev / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уличил США в желании расчленить Европу и господствовать в ней. Об этом он заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БЕЛТА.

«Причина [украинского] конфликта глубже, чем Украина. США сейчас давят на Европу и хотят расчленить ее. Им надо этот котел заварить, чтобы тут господствовать», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что санкции из инструмента принуждения к миру и безопасности превратились в угрозу глобального масштаба. «Целые регионы обречены на голод, холод и нищету», — отметил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад интересуется Украиной только из-за желания «подмять» под себя Россию.

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    Алевтина Запольская
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