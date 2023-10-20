«Они уже не Украина». Виталий Кличко признал потерю Киевом четырех регионов

Мэр Киева Кличко: контролируемые Россией регионы уже не принадлежат Украине

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что контролируемые Россией территории страны уже не принадлежат Украине. Об этом глава города сказал в эфире телеканала «Киев24».

Так политик прокомментировал возможность проведения выборов в республике и таким образом объяснил трудности с организацией голосования. По его словам, непонятно, каким образом Киев будет учитывать эти территории.

Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, — они уже не Украина, потому что представителей не будет Виталий Кличко мэр Киева

В выборах на Украине увидели риск развала страны

Также Кличко отметил, что проведение выборов в текущих условиях «привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть».

Он подчеркнул, что в случае проведения голосования всем гражданам необходимо обеспечить равный доступ к нему. По его словам, на контролируемых Россией территориях провести выборы невозможно, к тому же 9 миллионов украинцев находятся за границей.

На Украине не определились с проведением выборов

В сентябре депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские власти не знают, как и когда должны проводиться выборы. Он отметил, что их могут провести в марте или мае следующего года. Кроме того, в конституции республики указано, что Верховная Рада работает до конца военного положения, обратил внимание Гончаренко.

При этом депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что из государственного бюджета Украины на 2024 год исключили расходы на проведение выборов.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена, говоря о возможности переизбрания мужа на второй срок, подчеркнула, что его участие в выборах зависит от желания украинского общества.

Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться Елена Зеленская супруга президента Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с президентскими выборами на Украине, заявил, что режим Владимира Зеленского «принес много зла» народу Украины, однако вопрос о проведении выборов президента республики украинцы должны решать сами.