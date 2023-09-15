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13:38, 15 сентября 2023Бывший СССР

Из бюджета Украины на 2024 год исключили расходы на проведение выборов

Депутат Железняк: из бюджета Украины на 2024 год исключили расходы на выборы

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Из государственного бюджета Украины на 2024 год исключили расходы на проведение выборов. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Все, интрига снята: расходы на проведение выборов в следующем году не предусмотрены», — написал он.

Депутат уточнил, что в 2019 году расходы на деятельность Центральной избирательной комиссии (ЦИК) составили 4 миллиарда гривен (более 10 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко попросил западных союзников Киева не обсуждать публично тему проведения выборов на Украине. По его словам, украинские власти не хотят провести «абы какие выборы».

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    Алевтина Запольская
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