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19:14, 13 сентября 2023Бывший СССР

На Украине попросили Запад отказаться от публичного обсуждения выборов

В Раде попросили Запад отказаться от публичного обсуждения выборов на Украине

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко попросил западных союзников Киева не обсуждать публично тему проведения выборов на Украине, где действует военное положение. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы предложил нашим западным партнерам данный дискурс меньше выводить в публичное поле», — сказал он.

Корниенко призвал Запад считаться с обстоятельствами на Украине. По его словам, украинские власти не хотят провести «абы какие выборы». Он добавил, что в условиях боевых действий невозможно проводить выборы.

27 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что проводить выборы президента в военное время запрещено. При этом он готов отойти от правил, но есть некоторые условия. Одним из них, по словам Зеленского, должна стать финансовая поддержка Запада.

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    Кристина Есикова
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