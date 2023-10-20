Кличко назвал контролируемые Россией территории уже не Украиной
Кличко заявил, что контролируемые Россией территории уже не являются Украиной
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что контролируемые Россией территории страны уже не являются Украиной. Об этом глава города сказал в эфире телеканала «Киев24».
Он комментировал возможность проведения выборов в республике и таким образом объяснил трудности с организацией голосования. Мэр также отметил, что 9 миллионов украинцев находятся за границей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим Владимира Зеленского «принес много зла» народу Украины, однако вопрос о проведении выборов президента республики украинцы должны решать сами.