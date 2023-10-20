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20:43, 20 октября 2023Бывший СССР

Кличко назвал контролируемые Россией территории уже не Украиной

Кличко заявил, что контролируемые Россией территории уже не являются Украиной

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что контролируемые Россией территории страны уже не являются Украиной. Об этом глава города сказал в эфире телеканала «Киев24».

Он комментировал возможность проведения выборов в республике и таким образом объяснил трудности с организацией голосования. Мэр также отметил, что 9 миллионов украинцев находятся за границей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим Владимира Зеленского «принес много зла» народу Украины, однако вопрос о проведении выборов президента республики украинцы должны решать сами.

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      Алевтина Запольская
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