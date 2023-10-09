В Кремле оценили необходимость проведения выборов президента на Украине

Песков: вопрос о выборах президента на Украине должны решать сами украинцы

В Кремле прокомментировали ситуацию с президентскими выборами на Украине. Об этом высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, киевский режим «принес много зла» народу Украины, однако вопрос о проведении выборов президента республики украинцы должны решать сами. «Это уже их выбор, это не наше дело. У нас своя страна, свои задачи, и мы работаем над их реализацией», — добавил он.