На Украине назвали момент принятия решения о проведении выборов

Гончаренко: решение о проведении выборов на Украине примут в США

Решение о проведении выборов на Украине в 2024 году примут во время визита Владимира Зеленского в США. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет РИА Новости.

По его словам, украинские власти не знают, как и когда должны проводиться выборы, но надеются, что решение примут сейчас – «во время поездки Зеленского в США». Он отметил, что выборы могут провести в марте или мае следующего года. Кроме того, в конституции о военном положении указано, что Верховная Рада работает до конца особого режима, обратил внимание Гончаренко.

При этом там не говорится о президенте Украины, продолжил депутат. «И вот апеллируя этим, наши западные партнеры, а именно США, настаивают на выборах. Для них важно подтвердить легитимность президента Украины», — объяснил он.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что из государственного бюджета Украины на 2024 год исключили расходы на проведение выборов. Он уточнил, что в 2019 году расходы на деятельность Центральной избирательной комиссии (ЦИК) составили 4 миллиарда гривен.