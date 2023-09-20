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16:16, 20 сентября 2023Бывший СССР

На Украине назвали момент принятия решения о проведении выборов

Гончаренко: решение о проведении выборов на Украине примут в США

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Решение о проведении выборов на Украине в 2024 году примут во время визита Владимира Зеленского в США. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет РИА Новости.

По его словам, украинские власти не знают, как и когда должны проводиться выборы, но надеются, что решение примут сейчас – «во время поездки Зеленского в США». Он отметил, что выборы могут провести в марте или мае следующего года. Кроме того, в конституции о военном положении указано, что Верховная Рада работает до конца особого режима, обратил внимание Гончаренко.

При этом там не говорится о президенте Украины, продолжил депутат. «И вот апеллируя этим, наши западные партнеры, а именно США, настаивают на выборах. Для них важно подтвердить легитимность президента Украины», — объяснил он.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что из государственного бюджета Украины на 2024 год исключили расходы на проведение выборов. Он уточнил, что в 2019 году расходы на деятельность Центральной избирательной комиссии (ЦИК) составили 4 миллиарда гривен.

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    Кристина Есикова
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