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00:24, 25 сентября 2023Бывший СССР

Жена Зеленского оценила возможность его переизбрания на второй срок

Жена Зеленского Елена: переизбрание Владимира на второй срок не так страшно
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена высказалась о возможности его переизбрания на второй срок. Своим мнением она поделилась в беседе с изданием The Hill.

Зеленская рассказала, что когда ее муж баллотировался в президенты Украины в первый раз, она не полностью поддерживала это. Она оценила вероятность его переизбрания на второй срок и подчеркнула, что это решение испугает ее меньше, чем в первый раз.

«Но если он будет снова, если пойдет на второй срок, если решит, что это необходимо… Что ж, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Это будет не так страшно, как в первый раз», — предположила она.

Ранее жена Зеленского порассуждала о возможности своей карьеры в политике. Елена заявила, что она не хотела бы профессионально развиваться в этой сфере. «Я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Потому этого не произойдет никогда», — подчеркнула Зеленская.

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    Марина Совина
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