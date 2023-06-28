Жена Зеленского порассуждала о возможности своей карьеры в политике

Жена президента Зеленского Елена заявила, что не намерена делать карьеру в политике

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что не намерена делать карьеру в политике после того, как перестанет быть первой леди. Об этом она высказалась в интервью «РБК-Украина».

Супруга украинского лидера заявила, что политика не является той сферой, где бы она хотела выстраивать карьеру. «Я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Потому этого не произойдет никогда», — подчеркнула Зеленская.

Она также рассказала, что во время зарубежных визитов ей приходится затрагивать не только гуманитарные вопросы, но и просить о поставках Украине вооружения. «Я всегда говорю об оружии только в контексте того, чтобы защитить гражданское население. (...) И, конечно, я всегда консультируюсь с нашим большим дипломатическим корпусом, с офисом президента о том, что я могу говорить, о том, что я могу просить», — отметила жена главы республики.

В интервью Елена Зеленская также выразила обеспокоенность тем, что боевые действия на Украине могут негативно сказаться на психическом здоровье населения страны. Ссылаясь на исследования Всемирной организации здравоохранения, она заявила о риске возникновения или развития ментальных расстройств у каждого пятого украинца в ближайшие годы.