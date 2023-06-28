Жена Зеленского заявила о подверженности украинцев психическим расстройствам

Жена Зеленского Елена заявила о подверженности украинцев психическим расстройствам

Жена президента Украины Елена Зеленская выразила обеспокоенность тем, что боевые действия в республике могут негативно сказаться на психическом здоровье населения. Об этом она высказалась в интервью «РБК-Украина».

«По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем», — отметила супруга украинского лидера.

Она также подчеркнула, что выносливость украинцев, о которой «говорит весь мир», имеет границы, и со временем население страны может сломаться, став более подверженным развитию психических расстройств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал легализовать лекарства на основе каннабиса. При этом он указал на необходимость применения в стране «лучших мировых практик», чтобы «украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».