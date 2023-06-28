Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 28 июня 2023Бывший СССР

Зеленский вновь призвал легализовать лекарства на основе марихуаны

Президент Зеленский призвал легализовать на Украине лекарства на основе марихуаны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал легализировать лекарства на основе каннабиса. Об этом он высказался во время выступления в Верховной Раде на заседании ко Дню Конституции республики, сообщает украинский Пятый канал.

По его словам, в стране должны быть применены «все лучшие мировые практики», чтобы «украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны». Глава государства также отметил, что перед легализацией препаратов на основе марихуаны необходимо провести соответствующие научные исследования, а само их производство должно располагаться на Украине.

В июне 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса. До этого соответствующий документ был одобрен кабмином Украины. По словам министра здравоохранения республики Виктора Ляшко, препараты на основе медицинской марихуаны способны снижать боль, снимать спазм мышц и сосудов, а также лечить анорексию, тревожные и посттравматические стрессовые расстройства.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости
    В России высказались о судьбе ЧВК «Вагнер» в Африке
    Экс-солистке группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сделали предложение
    Поставлена под сомнение эффективность кофеина
    В Германии высказались об укреплении восточного фланга НАТО
    На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары
    Стали известны подробности задержания российского борца с киберпреступностью
    В центре российского города две семьи устроили массовую драку из-за невесты
    Российский блогер распаковал на камеру iPhone за 10 миллионов рублей
    Netflix решил выпустить самый дорогой сериал в истории
    Виктория Боня заявила о планируемой пластике у хирурга модели Кендалл Дженнер
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.