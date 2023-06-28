Зеленский вновь призвал легализовать лекарства на основе марихуаны

Президент Зеленский призвал легализовать на Украине лекарства на основе марихуаны

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал легализировать лекарства на основе каннабиса. Об этом он высказался во время выступления в Верховной Раде на заседании ко Дню Конституции республики, сообщает украинский Пятый канал.

По его словам, в стране должны быть применены «все лучшие мировые практики», чтобы «украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны». Глава государства также отметил, что перед легализацией препаратов на основе марихуаны необходимо провести соответствующие научные исследования, а само их производство должно располагаться на Украине.

В июне 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса. До этого соответствующий документ был одобрен кабмином Украины. По словам министра здравоохранения республики Виктора Ляшко, препараты на основе медицинской марихуаны способны снижать боль, снимать спазм мышц и сосудов, а также лечить анорексию, тревожные и посттравматические стрессовые расстройства.