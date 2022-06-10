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В Верховную Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса

Фото: Marco Bello / Reuters

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что проект закона в парламент внес премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса. По словам министра здравоохранения республики Виктора Ляшко, препараты на его основе снижают болевые ощущения, снимают спазмы мышц и сосудов, лечат анорексию, тревожные расстройства и посттравматические стрессовые расстройства.

Вопрос легализации марихуаны еще в 2020 году поднял президент Украины Владимир Зеленский. Идею главы государства, по данным соцопросов, поддержали 70 процентов жителей страны.

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Алевтина Запольская
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