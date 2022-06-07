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Кабмин Украины одобрил легализацию медицинского каннабиса

Глава Минздрава Украины Ляшко: кабмин одобрил легализацию медицинского каннабиса

Фото: Chris Wattie / Reuters

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава страны Виктора Ляшко.

По словам министра, кабмин поддержал закон «О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны».

Ляшко пояснил, что медицинские препараты на основе каннабиса снижают болевые ощущения, снимают спазмы мышц и сосудов, лечат анорексию, тревожные расстройства и посттравматические стрессовые расстройства. Кампании против производства таких лекарственных средств отождествляют препараты из каннабиса с наркотиком, оборот которого запрещен, что, по словам министра, дискредитирует саму идею его использования.

Вопрос легализации марихуаны в 2020 году поднял президент Украины Владимир Зеленский. Согласно опросам, идею поддержали 70 процентов украинцев.

В случае принятия закона Украина станет второй страной на постсоветском пространстве, разрешившей употреблять марихуану. Первой в 2017 году это сделала Грузия.

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Алевтина Запольская
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