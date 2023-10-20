Кличко предупредил о развале Украины в случае проведения выборов

Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны

Проведение выборов на Украине приведет к развалу страны из-за взаимных обвинений политиков. Об этом предупредил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев24».

«Когда политики начнут обвинять друг друга и бороться за власть, мы развалим страну. Вы подумайте, этого нельзя делать», — сказал он.

Он подчеркнул, что в случае проведения голосования всем гражданам необходимо обеспечить равный доступ к нему. По его словам, на освобожденных территориях провести выборы невозможно, к тому же 9 миллионов украинцев находится за границей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим «принес много зла» народу Украины, однако вопрос о проведении выборов президента республики украинцы должны решать сами.