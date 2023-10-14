Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:37, 14 октября 2023Бывший СССР

Арестович указал на ошибки властей Украины и призвал к выборам

Экс-советник офиса Зеленского Арестович призвал провести на Украине выборы

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье) указал на ошибки властей Украины и призвал провести в стране выборы. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По его словам, республика нуждается в смене власти, а выступающие против выборов вскоре «начнут молиться» на эту «единственную надежду выхода из стратегического тупика». «Наше руководство глушит бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, поощряет коррупцию», — подчеркнул политик.

Арестович также отметил, что на поле боя Украина сделала две главные ошибки: потратила большое количество войск и ресурсов ради попытки удержать Артемовск (дореволюционное название, принятое в республике — Бахмут) и не построила крупных оборонительных сооружений на всех участках фронта, где украинские военные ведут оборону.

Ранее сообщалось, что на Украине против Арестовича возбудили уголовное дело, начав досудебное расследование. С поста советника офиса Зеленского он ушел в январе 2023 года после заявления о том, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая украинскими средствами противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости

    В G20 призвали выполнить все условия России по возобновлению зерновой сделки

    Российская школьница впала в кому после урока плавания

    Пенсионерка лишилась почти 900 тысяч рублей из-за чужих покупок на Wildberries

    Российская альпинистка сорвалась в расщелину в Гималаях и пропала

    Арестович указал на ошибки властей Украины и призвал к выборам

    В США рассказали о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на украинский конфликт

    Футболист сборной Камеруна оценил работу Собянина на посту мэра Москвы

    Футболист сборной Италии начнет курс лечения от игровой зависимости

    В Запорожье сообщили о царящей в городе атмосфере террора

    Мужчина выиграл 9,8 миллиона рублей в лотерею в свой день рождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости