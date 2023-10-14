Арестович указал на ошибки властей Украины и призвал к выборам

Экс-советник офиса Зеленского Арестович призвал провести на Украине выборы

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье) указал на ошибки властей Украины и призвал провести в стране выборы. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По его словам, республика нуждается в смене власти, а выступающие против выборов вскоре «начнут молиться» на эту «единственную надежду выхода из стратегического тупика». «Наше руководство глушит бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, поощряет коррупцию», — подчеркнул политик.

Арестович также отметил, что на поле боя Украина сделала две главные ошибки: потратила большое количество войск и ресурсов ради попытки удержать Артемовск (дореволюционное название, принятое в республике — Бахмут) и не построила крупных оборонительных сооружений на всех участках фронта, где украинские военные ведут оборону.

Ранее сообщалось, что на Украине против Арестовича возбудили уголовное дело, начав досудебное расследование. С поста советника офиса Зеленского он ушел в январе 2023 года после заявления о том, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая украинскими средствами противовоздушной обороны.