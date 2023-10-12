Уголовное дело завели против Арестовича на Украине

Депутат Рады Совсун: против Арестовича на Украине завели уголовное дело

Полиция Украины завела уголовное дело против экс-советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье). Об этом рассказала депутат Верховной Рады Инна Совсун, пишет ТАСС.

По словам политика, она получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. «Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — сообщила она.

Ранее стало известно, что российское МВД объявило Арестовича в розыск.

В январе 2023 года Арестович ушел в отставку с поста советника Зеленского — поводом стало его заявление, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая ПВО Украины. В мае того же года его внесли в российский перечень террористов и экстремистов, а на Украине он попал в перечень сайта «Миротворец».