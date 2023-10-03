Российское МВД объявило в розыск бывшего советника Зеленского Алексея Арестовича

МВД РФ объявило в розыск экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Российское МВД объявило в розыск бывшего советника Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — прим. «Ленты.ру»). Это, по данным «Ленты.ру», следует из базы розыска МВД РФ.

Статья уголовного кодекса, по которой в отношении украинца заведено дело, не указана. В мае 2023 года его внесли в российский перечень террористов и экстремистов, а на Украине Алексей попал в перечень скандального сайта «Миротворец».

В январе 2023 года Арестович громко ушел в отставку с поста советника Зеленского — поводом стало его заявление, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая ПВО Украины.

