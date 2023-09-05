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23:31, 5 сентября 2023Мир

В США уличили Зеленского во лжи ради американских денег

Кандидат в президенты США Рамасвами: Зеленский обманывает Вашингтон ради денег
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соединенные Штаты оказались обмануты президентом Украины Владимиром Зеленским, желающим пожертвовать доверием украинцев ради американских денег. Об этом рассказал кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Нашу нацию обманывает лидер на Украине, желающий пожертвовать доверием собственной нации с расчетом на обеспечение еще больших денег от налогоплательщиков США», — выразил свое мнение политик.

Вивек Рамасвами также раскритиковал Зеленского за готовность проведения выборов в стране при условии их финансирования со стороны Штатов.

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    Марина Совина
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