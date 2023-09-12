В Евросоюзе подняли вопрос о финансировании выборов на Украине

В Европарламенте подняли вопрос об источнике финансирования выборов на Украине

Члены Европарламента (ЕП) от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер обратились к Еврокомиссии (ЕК) за разъяснениями относительно слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов в 2024 году провести в стране выборы, но при условии финансовой поддержки Запада. «Лента.ру» изучила текст письма евродепутатов.

«В следующем году на Украине пройдут выборы. Однако президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что не намерен тратить на них деньги. Если выборы состоятся, расходы на них должны будут покрыть США и ЕС», — напомнили они.

В связи с этим они обратились к ЕК с вопросом о том, намерена ли она выделять средства на проведение на Украине выборы, а также поинтересовались, какой будет реакция ЕС в случае, если выборы проведены не будут.

«Намерена ли Еврокомиссия покрывать расходы на выборы на Украине и как она оценивает заявление президента Украины Влияет ли нежелание президента Украины проводить демократические выборы на статус страны-кандидата (на членство в ЕС — прим. «Ленты.ру»), если нет, то почему? Какой будет реакция Комиссии в случае, если Украина не проведет выборы в следующем году, и как это повлияет на финансовую поддержку Украины со стороны ЕС?» — спросили парламентарии.

27 августа Зеленский заявил, что проводить выборы главы государства в военное время запрещено, однако он готов отойти от правил при некоторых условиях. Одним из них, по словам политика, должна стать финансовая поддержка Запада для проведения выборов.

«Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — заявил украинский лидер, добавив, что не держится за власть и хотел бы провести выборы.