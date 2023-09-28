Экс-агент MI6 Крук: США хотят от Зеленского выборов на Украине, он в отчаянии

Владимир Зеленский пребывает в истерике, потому что Соединенные Штаты намерены заставить Киев провести президентские выборы, несмотря на действующее в стране военное положение. Об этом заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы видим, что Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы», — констатировал он. Экс-агент MI6 также уточнил, что Зеленский «находится в заложниках у западных лидеров», которые контролируют каждое его действие.

Крук считает, что Зеленский боится не переизбраться на второй срок из-за растущего недовольства в стране, так как многие граждане Украины винят его в высоком уровне коррупции.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нежелание Зеленского проводить выборы на Украине связано с его страхом не переизбраться на новый срок. По мнению Соскина, он просто боится потерять власть.