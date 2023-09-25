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13:43, 25 сентября 2023Бывший СССР

На Украине объяснили нежелание Зеленского проводить выборы

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский боится не переизбраться на новый срок

Фото: Oleg Petrasyuk / Reuters

Нежелание Владимира Зеленского проводить выборы на Украине связано с его страхом не переизбраться на новый срок. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«И ты (Зеленский — прим. «Ленты.ру») боишься власть потерять», — обратился экс-советник. По его словам, глава государства осознает, что не будет переизбран.

При этом Соскин объяснил, что отказ от проведения выборов на Украине станет нарушением конституции республики.

Ранее Елена Зеленская заявила, что участие ее мужа в выборах зависит от желания общества. «Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться», — заявила она.

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    Алевтина Запольская
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