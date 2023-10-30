На Украине заявили о невозможности быть врагом России

Экс-премьер Украины Азаров заявил о невозможности страны быть врагом России

Интересы украинского народа, которые в действительности должны защищать люди, находящиеся у власти, требуют нормализации отношений с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-премьер Украины Николай Назаров, добавив, что для страны невозможно быть врагом России.

«Украина не может быть враждебной России страной. Это абсолютно неорганично. С точки зрения существования Украины как независимого государства, проведения политики в интересах народа Украины альтернативы политике союза с Россией нет», — сказал бывший премьер-министр республики.

Ранее Азаров рассказал, что в конфликте Украины с Россией нет никакого киевского следа. По его мнению, начало военных действий на Донбассе вместо организации переговоров никак не служило интересам народа. «Это решение американцев. Поэтому никакой украинской политики нет», — подчеркнул он.