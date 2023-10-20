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11:19, 20 октября 2023Интернет и СМИ

Во Франции посоветовали Украине отказаться от части территорий ради мира

FP: Украине придется отказаться от части территорий ради мира

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Французский журналист Жак Сапир назвал три условия, которые, по его мнению, Украине нужно соблюсти ради мира. В материале для Front Populaire он посоветовал Киеву отказаться от части территорий для сохранения суверенитета.

Журналист заявил, что существование Украины зависит от трех условий. Первым условием Сапир назвал отказ от части территорий в пользу России. Вторым — отказ от вступления в ЕС и в НАТО, а также использование в стране русского языка наравне с украинским. Таким образом, по мнению журналиста, страна сможет сохранить нейтралитет.

Третьим условием Сапир назвал введение Украиной ограничения на количество единиц тяжелого вооружения, таких как системы залпового огня, танки и другие. Журналист добавил, что, несмотря на тяжесть этих условий для правительства Украины, сегодня трудно найти другое решение для его урегулирования.

Ранее в США назвали условие, при котором конфликт на Украине может закончиться. По мнению издания The Hill, страна вынуждена будет заключить мир на условиях России, если Вооруженные силы Украины не добьются военных успехов в 2023 году.

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