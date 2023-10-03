The Hill: Украине придется заключить мир, если ВСУ не победят в 2023 году

Журналист Марк Темницкий из США назвал условие, при выполнении которого, по его мнению, завершится конфликт на Украине. В материале для издания The Hill он заявил, что Киеву придется заключить мир на условиях Москвы в случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добьются успехов на поле боя в 2023 году.

По словам Темницкого, хотя международное сообщество по-прежнему публично поддерживает Украину, недавние события свидетельствуют о том, что военная и финансовая помощь Киеву находятся под угрозой. В качестве примера таких событий он привел запрет Польши на импорт украинского зерна и последовавшее за ним заявление польских властей о том, что они больше не будут поставлять оружие Киеву. Также обозреватель напомнил, что недавно в США утвердили проект бюджета, который не предусматривает выделение денег для Украины.

Журналист считает, что если ВСУ не победят в конфликте до конца 2023 года, то в следующем году международное сообщество может принудить Украину заключить мирное соглашение на условиях России.

Ранее автор CNN Стивен Коллинсон выразил мнение, что военная и финансовая поддержка Украины все больше начинают зависеть от избирательных кампаний в западных странах.