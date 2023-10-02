В США заявили об «ударах» по Украине со стороны Запада

CNN: Украина столкнулась с серией ударов от западных союзников

Украина столкнулась с серией «ударов» со стороны западных союзников, которые оказывают ей военную и финансовую поддержку. Об этом заявил обозреватель Стивен Коллинсон из США в колонке для CNN.

Коллинсон рассказал, что власти США утвердили проект бюджета, который не предусматривает выделения средств для Украины. Также он напомнил, что недавно в Словакии на парламентских выборах победу одержала партия Smer, которая выступает против поддержки Киева.

«Удары по Украине со стороны США и Словакии последовали за ее размолвкой по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Варшава предупредила, что может прекратить поставки оружия Киеву», — добавил обозреватель.