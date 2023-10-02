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13:37, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Стало известно об изменении отношения США к Украине

Spiegel: США отодвинули помощь Украине на второй план

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Отношение США к Украине изменилось: Вашингтон отодвинул помощь Киеву на второй план. Об этом стало известно из колонки обозревателя Spiegel Роланда Неллеса.

Неллес отметил, что в утвержденном проекте бюджета США отсутствует пункт о помощи Украине. По его мнению, это говорит о том, что Киев занял более низкую позицию в списке приоритетов Вашингтона.

При этом обозреватель счел, что американские власти продолжат оказывать Украине ранее обещанную помощь еще некоторое время. Неллес допустил, что Вашингтон может выделить Киеву еще миллиарды долларов помощи, но в таком случае президенту США Джо Байдену придется пойти на уступки республиканцам, которые выступают против дальнейшей поддержки Украины, в других областях.

30 сентября Палата представителей США утвердила проект бюджета, который не предусматривает выделения средств для Украины. При этом Байден пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона на фоне принятия документа о бюджете.

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    Олег Давыдов
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