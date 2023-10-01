Байден пообещал Украине дальнейшую поддержку на фоне закона о бюджете

Байден на фоне подписания закона о бюджете пообещал Киеву дальнейшую поддержку

Президент США Джо Байден пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона на фоне подписания закона о финансировании правительства, который не предусматривает выделения средств для Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Я хочу заверить американских союзников, а также народ США и Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку, мы не отступим», — заявил американский лидер. Байден также подчеркнул, что большинство законодателей от Республиканской и Демократической партий США в обеих палатах Конгресса «выступают за поддержку Украины».

Ранее стало известно, что США попросили Украину не допускать коррупционных скандалов в течение 45 дней. Такое предупреждение от Вашингтона Киев получил на фоне принятия закона о временном бюджете США, в котором нет пункта о помощи Украине.