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20:50, 1 октября 2023Мир

Байден пообещал Украине дальнейшую поддержку на фоне закона о бюджете

Байден на фоне подписания закона о бюджете пообещал Киеву дальнейшую поддержку

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона на фоне подписания закона о финансировании правительства, который не предусматривает выделения средств для Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Я хочу заверить американских союзников, а также народ США и Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку, мы не отступим», — заявил американский лидер. Байден также подчеркнул, что большинство законодателей от Республиканской и Демократической партий США в обеих палатах Конгресса «выступают за поддержку Украины».

Ранее стало известно, что США попросили Украину не допускать коррупционных скандалов в течение 45 дней. Такое предупреждение от Вашингтона Киев получил на фоне принятия закона о временном бюджете США, в котором нет пункта о помощи Украине.

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    Сергей Равин
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