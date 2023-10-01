США попросили Украину 45 дней не допускать коррупционных скандалов

Вашингтон попросил Киев 45 дней не допускать на Украине коррупционных скандалов

США попросили Украину не допускать в стране коррупционных скандалов в течение 45 дней. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Данное предупреждение Киев получил от Вашингтона на фоне принятия закона о временном бюджете США, в котором не предусмотрено выделение средств Украины.

«К нам одна главная публичная претензия: коррупция. Честно, даже значительно преувеличено и это не очень справедливо. Но с этим надо было дискутировать до того, как проблема приобрела такой масштаб. Сейчас уже как есть. Поэтому эти 45 дней и все время нужно пройти без никакого большого коррупционного скандала», — написал Железняк, отметив, что украинской стороне это сообщили напрямую.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч подписали меморандум, который закрепил договоренность стран о совместных усилиях по борьбе с коррупцией при поставках оружия. Отмечается, что с 18 октября Сторч будет выполнять функции надзирателя за предоставленными Украине средствами.