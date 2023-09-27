Украина и США договорились бороться с коррупцией при поставках оружия

НАБУ: Украина и США договорились о борьбе с коррупцией при поставках оружия

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч подписали меморандум, который закрепил договоренность стран о совместных усилиях по борьбе с коррупцией при поставках оружия. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Документ предусматривает проведение совместных мероприятий с целью выявления и предотвращения коррупционных правонарушений, которые влияют на помощь от Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

Отмечается, что с 18 октября Сторч будет выполнять функции надзирателя за предоставленными Украине средствами. Он будет сотрудничать с надзорными органами Агентства США по международному развитию и Государственным департаментом.

Ранее в пресс-службе Белого дома раскрыли темы, которые обсуждались на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Отмечается, что лидеры двух стран поговорили об энергетике, украинской экономике, борьбе с коррупцией, а также сотрудничестве США с украинским военно-промышленным комплексом.