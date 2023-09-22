Белый дом раскрыл темы обсуждения Байдена и Зеленского

Байден и Зеленский обсудили энергетику и сотрудничество США с ВПК Украины

В пресс-службе Белого дома раскрыли темы, которые обсуждались на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Отмечается, что лидеры двух стран поговорили об энергетике, экономике Украины, борьбе с коррупцией, а также сотрудничестве США с украинским военно-промышленным комплексом (ВПК), сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты намерены укреплять обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе, в том числе за счет налаживания партнерских отношений с украинской военно-промышленной базой», — сказано в заявлении американский администрации.

В Белом доме добавили, что до конца осени планируется провести конференцию с представителями американского ВПК, предпринимателями из Украины, а также должностными лицами двух государств с целью обсуждения возможностей создания совместных предприятий.

Ранее Зеленский прокомментировал выделение США нового пакета военной помощи Киеву, отметив, что он очень необходим стране.