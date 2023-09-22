Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:36, 22 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский прокомментировал новый пакет военной помощи США Украине

Зеленский заявил, что новый пакет военной помощи США был очень нужен Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выделение США нового пакета военной помощи Киеву, отметив, что он очень необходим стране, сообщает ТАСС.

«Это именно то, что необходимо нашим солдатам», — заявил украинский лидер во время встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

При этом он ничего не сказал по поводу оперативно-тактических ракет ATACMS, которые Киев ранее просил у США, однако в итоге они не фигурируют в списке планируемых поставок Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл стоимость нового пакета помощи Киеву и подчеркнул, что она оценивается в 128 миллионов долларов. Поставки еще на 197 миллионов пойдут из выделенных ранее передач.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине

    Лавров встретился с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке

    Зеленский прокомментировал новый пакет военной помощи США Украине

    В Минэнерго раскрыли подробности о запрете на экспорт топлива

    В США заявили о равнодушии Зеленского к речи Байдена на Генассамблее ООН

    Белый дом заявил о подготовке плана на случай шатдауна в США

    На Украине признали риск потери поддержки западных стран

    Шестерых студентов исключили из университета за мастурбацию на волейболе

    Лавров обсудил с главой МИД Буркина-Фасо ситуацию вокруг Нигера

    Буркина-Фасо захотела сотрудничать с Россией в сфере безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости