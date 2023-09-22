Зеленский прокомментировал новый пакет военной помощи США Украине

Зеленский заявил, что новый пакет военной помощи США был очень нужен Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выделение США нового пакета военной помощи Киеву, отметив, что он очень необходим стране, сообщает ТАСС.

«Это именно то, что необходимо нашим солдатам», — заявил украинский лидер во время встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

При этом он ничего не сказал по поводу оперативно-тактических ракет ATACMS, которые Киев ранее просил у США, однако в итоге они не фигурируют в списке планируемых поставок Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл стоимость нового пакета помощи Киеву и подчеркнул, что она оценивается в 128 миллионов долларов. Поставки еще на 197 миллионов пойдут из выделенных ранее передач.