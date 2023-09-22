В США раскрыли стоимость нового пакета помощи Киеву

Блинкен: новая военная помощь США Украине оценивается в 128 млн долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, на какую сумму Вашингтон предоставит новую военную помощь Киеву. Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепа.

Блинкен раскрыл стоимость нового пакета помощи Киеву и подчеркнул, что она оценивается в 128 миллионов долларов. Поставки еще на 197 миллионов пойдут из выделенных ранее передач.

«В рамках полномочий, делегированных мне президентом, я санкционирую дополнительное военное содействие Украине, которой будет предоставлено американских вооружений и оборудования на 128 миллионов долларов со складов министерства обороны», — уточнил он.

Ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине. Он уточнил, что помощь включает в себя еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения. Кроме того, американский лидер подтвердил скорое прибытие танков Abrams на Украину. Байден подчеркнул, что это произойдет на следующей неделе.