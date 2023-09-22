В США раскрыли стоимость нового пакета помощи Киеву
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, на какую сумму Вашингтон предоставит новую военную помощь Киеву. Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепа.
Блинкен раскрыл стоимость нового пакета помощи Киеву и подчеркнул, что она оценивается в 128 миллионов долларов. Поставки еще на 197 миллионов пойдут из выделенных ранее передач.
«В рамках полномочий, делегированных мне президентом, я санкционирую дополнительное военное содействие Украине, которой будет предоставлено американских вооружений и оборудования на 128 миллионов долларов со складов министерства обороны», — уточнил он.
Ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине. Он уточнил, что помощь включает в себя еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения. Кроме того, американский лидер подтвердил скорое прибытие танков Abrams на Украину. Байден подчеркнул, что это произойдет на следующей неделе.